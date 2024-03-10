تعرف على موعد رمضان 2024 في الإمارات.. صلاة الفجر في الـ5:14 دقيقة

يشغل بال الكثير من المسلمين الموجودين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة معرفة موعد رمضان 2024 في الإمارات، وخاصة أنه لم يتبقي سوى ساعات قليلة على معرفة هلال شهر رمضان الكريم.

موعد رمضان 2024 في الإمارات

وصرح مركز البحوث المختص بالحسابات الفلكية في دولة الإمارات، أنه يتوقع أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا هو موعد رمضان 2024 في الإمارات، وسيتم التأكد من هلال رؤية الهلال خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن يكون موعد رمضان 2024 في الإمارات غدًا، وستكون صلاة الفجر الساعة 5:14 دقيقة، أما صلاة الظهر ستكون يوم 12:29 ظهرا، بالإضافة إلى أن صلاة المغرب وهو موعد الإفطار الساعة 6:26.

وفي ثاني أيام شهر رمضان ستكون صلاة الفجر الساعة 5:13، وأيضا صلاة المغرب 6:27.

موعد رمضان 2024 في الإمارات

وعند حلول يوم 27 من شهر رمضان الموافق 6 من شهر إبريل، والذي يعتقد أنه يتوافق مع ليلة القدر، فستكون وقتها صلاة الفجر في الـ4:45، والمغرب الساعة 6:38.

وآخر يوم في رمضان سيكون يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والمتوقع أن يكون يوم 9 من شهر إبريل.

ويهتم المسلمون في الإمارات بشعائر التعبد والحفاظ على قراءة الورد اليومي من القرءان، وأيضًا يقومون بوضع الزينة في كافة المناطق والبيوت.