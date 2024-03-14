هل ليلة القدر توافق 27 من رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

مع حلول شهر رمضان الكريم، يتطلع المسلمون بشغف إلى معرفة موعد ليلة القدر 2024؛ أملا في كسب ثوابها ونيل أكبر حصيلة من الحسنات فيها، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، ولذلك يتساءل البعض هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء المصرية.

هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل، هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟، قائلا إن المحققين قالوا إن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من يقول هى ليلة 27، ومنهم من يقول هي ليلة الجمعة الوترية الأخيرة من رمضان.

موعد ليلة القدر 2024

واستكمل «وسام» في إجابته على هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟، عبر برنامج سؤال وجواب على قناة دار الإفتاء المصرية على «يوتيوب»، أن الجميع يحرص على إدراك هذه الليلة، لكن هناك حكمة من الله في إخفاء ليلة القدر، فلو كشف الله لعبده ليلة القدرة فأقمها وأهمل باقي الأيام.

وتابع، أن الأمر مرده حسن الختام، وعلى العبد إحسان ختام ضيف الرحمن «رمضان» حتى يشهد له عند الله انه أحسن استقباله ووداعه.