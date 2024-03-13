متى تصادف ليلة القدر 2024؟.. أزهري يوضح فضل أعظم ليالي رمضان

ليلة عظيمة خير من ألف شهر، ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، وذلك في سورة القدر التي حملت اسم تلك الليلة التي فيها من الخير الكثير، ولذلك يتبادر سؤال متى تصادف ليلة القدر 2024، إذ يسعى قطاع كبير من المسلمين إلى الصلاة والقيام في تلك الليلة الفضيلة وذلك طمعا في غفران ذنوبهم، واستجابة دعائهم، وعتقهم من النيران.

متى تصادف ليلة القدر 2024

وحول إجابة سؤال متى تصادف ليلة القدر 2024، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ العلماء أجمعوا على أنّ ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تكون إحدى تلك الليالي:

- مساء السبت 20 رمضان: تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024 بعد غروب شمس يوم السبت 20 رمضان 1445 هجريا ، والتي تعد ليلة 21 من رمضان وهي أولى الليالي الفردية وتوافق تاريخ 30 مارس 2024.

- مساء الأحد 21 رمضان: وهي ثاني ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا وهي ليلة زوجية وتوافق 31 مارس 2024.

- مساء الإثنين 22 رمضان: وهي ثالث ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445، وثاني الليالي الفردية في الشهر الفضيل وتوافق يوم 1 أبريل 2024.

- مساء الثلاثاء 23 من رمضان: وهي رابع ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي ليلة زوجية توافق يوم 2 أبريل 2024.

- مساء الأربعاء 24 من رمضان: وهي خامس ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي ثالث الليالي الفردية وتوافق يوم 3 أبريل 2024.

- مساء الخميس 25 من رمضان: وهي سادس ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، كما أنها ليلة زوجية توافق يوم 4 أبريل 2024.

- مساء الجمعة 26 من رمضان: وهي سابع ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي رابع الليالي الفردية، ليلة 27 من رمضان، والتي يعقتد الكثير من المسلمين أنها موعد ليلة القدر وتوافق يوم 5 أبريل 2024.

فضل ليلة القدر

ولفت إلى أنّ المسلمون ينتظرون ليلة القدر من عام للثاني لأنها ليلة تُفصَّل فيها الأقدار، وتتنزّل من اللوح المحفوظ إلى صُحُف الكتبَة من الملائكة، وتابع: «هذه الأقدار تتضمّن أقدار العباد من أمور الدنيا؛ كالرزق، والأجل، والحوادث، وغيرها مما كتبه الله على عباده وقال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

- قراءة القرآن الكريم

- قيام الليل

- كثرة الذِّكر والدعاء

- الصدقة

- الاعتكاف

هَدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ليلة القَدْر

كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يُكثر من الطاعات في شهر رمضان، إلّا أنّه كان يجتهد في العشر الأواخر منه أكثر من غيرها من الأيّام؛ فقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- في وَصفها له عند دخول العَشر الأواخر أنّها قالت: «إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ»، وقال ابن حجر إنّ هذا الحديث فيه دلالة على مُداومة القيام في العَشر الأواخر؛ وكان من هَدي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في العَشر الأواخر أنّه كان يعتكف، ويلزم المسجد؛ للعبادة، والطاعة، والانشغال بالذِّكر والدُّعاء؛ لإدراك ليلة القَدْر، وإدراك مغفرة الله -تعالى-، كما كان يُوقِظ نساءه؛ للقيام معه.

صيغ الدعاء المستحبة في ليلة القدر

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي.

اللهم أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يا رب إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أسألك باسمك العظيم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.