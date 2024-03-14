يحرص المسلمين في محافظة قنا، على معرفة، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 14-3-2024، وهو رابع أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في موعدها المحدد من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية التي حددت جميع مواقيت الصلاة لأيام شهر في المحافظة.

أذان الفجر بقنا

تعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين في أنحاء محافظات مصر، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان الكريم 2024.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 14-3-2024، وهو في تمام الساعة 4:36 صباحا.

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن إمساكية رابع أيام رمضان لعام 1445 هجرية، يكون اليوم الخميس 14 مارس، وهي كالآتي .

وأكدت أن مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة في ثاني أيام شهر رمضان بمحافظة قنا ، وصلاة الفجر 4:36 صباحا وصلاة المغرب 5:58. مساءا.

مساجد محافظة قنا

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أنها استعدت جيدا لاستقبال المُصلين في شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.