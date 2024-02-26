براتب يصل 15 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة من محافظة قنا

تعمل إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا، على استقبال طلبات الراغبين في شغل فرص العمل المتوفرة، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه في أحد المصانع في المحافظة، والتي حددت آخر موعد لتلقي الطلبات، 2 مارس المقبل.

شروط التقديم لفرص العمل بقنا

وتنشر «الوطن» أنواعًا وشروط فرص العمل المتوفرة في شركة في المنطقة الحرة بمنطقة كلاحين قفط الصناعية جنوب المحافظة، وهي كالآتي:

- مدير تسويق دولي براتب 15000 جنيه، شرط خبرة 5 سنوات في مجال الوظيفة.

- مدير تسويق محلي براتب 10000 جنيه، شرط الخبرة 5 سنوات في مجال الوظيفة.

- مدير خط إنتاج براتب 10000 جنيه، شرط خبرة 5 سنوات في هذه النوعية.

- فني غلاية براتب 7000 جنيه، خبرة 3 سنوات.

- فني معمل كيمائي براتب 5000 جنيه، خبرة 3 سنوات.

- فني كهربائي براتب 4500 جنيه، شرط خبرة في مجال الوظيفة 3 سنوات.

- محاسب من الذكور، يكون لديه خبره براتب 4500 جنيه.

- علاقات عامة، من الإناث، حسنة المظهر، تجيد اللغة الإنجليزية ذو خبرة.

- أمين مخزن، راتب 4500 جنيه، من ذو الخبرة.

- سكرتيرة، براتب 4500 جنيه، من ذوي الخبرة.

- عدد 13 عاملات إنتاج براتب 3500 من الإناث، مؤهل متوسط.

- 2 عامل بوفيه براتب 3500 جنيه.

- 2 أمن يجيد القراءة براتب 3500 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم لفرص العمل:

- صورة المؤهل.

- صورة البطاقة.

- صورة الموقف من التجنيد.

- شهادة الخبرة.

آخر موعد للتقديم في فرص عمل محافظة قنا

وحددت إدارة تشغيل الشباب في ديوان عام محافظة قنا، آخر موعد للتقديم في فرص العمل المعلنة من قبل محافظة قنا هو 2 مارس المقبل.