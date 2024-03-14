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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024  

كتب:

كيرلس مجدى
01:51 ص | الخميس 14 مارس 2024
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية

ينطلق أذان الفجر في رابع أيام رمضان في محافظة الإسكندرية، بعد قليل، وهو الذي معه يبدأ المواطنون في المدينة الساحلية بداية صوم رابع أيام الشهر الكريم لذا فإن معرفته أمر هام للغاية، تقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الإسكندرية موعد أذان الفجر اليوم على النحو التالي، حسب إمساكية محافظة الإسكندرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

تستقبل مساجد الإسكندرية المصلين، في رابع أيام الشهر الكريم موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم المحدد، مرورا بباقي الأوقات وموعد أذان المغرب، ليكون موعد أذان الفجر رابع أيام رمضان في الإسكندرية 4:44 الرابعة و44 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الإسكندرية 

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و44 دقيقة، وتزداد بشكل تدريجي يوما تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.

 

 

 

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