مساء اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لأكثر من 5 ملايين مستفيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مارس الجاري بالزيادة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقيمتها 15%، مساء اليوم الخميس.

الصرف مساء اليوم بدلا من الجمعة

ووفقا لمصادر حكومية، يكون الصرف مساء اليوم الخميس بدلا من الجمعة الذي يكون عطلة رسمية، يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بالصرف من كافة منافذ صرف البنوك الحكومية التي يصرفوا منها.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة نحو 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، ولذلك تعمل الدولة المصرية على التخفيف عليهم من خلال تبكير موعد الصرف ليكون مساء اليوم، للتخفيف عليهم وبذلك تكون تلك هي أكبر حزمة اجتماعية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد قامت بتبكير موعد صرف المعاشات لـ11 مليون مواطن يوم 29 من شهر فبراير بدلا من 1 مارس الذي كان يوافق يوم الجمعة عطلة رسمية، وذلك بالزيادة المقررة ونسبتها 15% كحد أقصى.