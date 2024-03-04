«الشيوخ» يرفض حذف القروض كمورد لصندوق تكافل وكرامة

تسبب البند الخاص بإضافة مبالغ القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لصندوق تكافل وكرامة والوارد فى المادة 40 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

غلق باب القروض

كانت البداية باعتراض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض ضمن موارد الصندوق، و طالبوا بحذفها او تقييدها فى نهاية المادة لغلق بابا القروض .

و رد المستشار علاء تلدين فؤاد وزيرشئون المجالس النيابية قائلا : " القروض فى هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها كحال أى وسيلة تمويلية أخرى ، و لن يلجأ لها الإ فى حالة الضرورة ، و ستتم وفقا للقوانين و القواعد المقررة للاقتراض ".

و وافقه الرأى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق و تتم فى الحالات التى يحتاج اليها ".

المبالغ المدرجة بالموازنة العامة

و أقر المجلس نص المادة 40 كما ورد فى مشروع ااقانون المقدم من الحكومة وينص

تتكون موارد الصندوق من الآتي1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. .3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.4 عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون