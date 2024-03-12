«التضامن» تحدد آليات التعامل مع تظلمات معاش تكافل وكرامة.. 3 وسائل لتقديم الشكوى

حددت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، آليات التعامل مع تظلمات التقديم على معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أن الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية، والمتعطلين عن العمل.

آليات التعامل مع التظلمات

وعن آليات التعامل مع تظلمات التقديم لمعاش تكافل وكرامة، أكدت صابرين في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة حددت أكثر من طريقة للتعامل مع هذه التظلمات، في إطار حرصها على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية شهد طفرة ضخمة في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%.

وأوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن المواطنين يتقدموا للتظلم من عدم الاستفادة من معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل وهي الآتي:

- أولا:

الاتصال بالخط الساخن 19680

- ثانيا:

التظلم على البريد الإلكتروني

- ثالثا:

تقديم تظلم على الرابط التالي tk.grievance@moss.gov.eg وكتابة الرقم القومي

وأكدت أنه بعد هذه الإجراءات تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة إذا كانت متوقفة أو سارية، ثم يقوم المواطن بكتابة الشكوى وتسجيلها، وفي النهاية تقوم وزارة التضامن بالرد على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.