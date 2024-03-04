«نتابع سوا».. حملة توعوية لمتابعة نمو وصحة أطفال مستفيدي «تكافل وكرامة»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة رقمية توعوية جديدة تحت عنوان «نتابع سوا»، عبر منصاتها وصفحاتها الرسمية، تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية متابعة نمو الأطفال من عمر الولادة حتى 5 سنوات، وذلك لمستفيدي «تكافل وكرامة».

نشر فيديوهات توعوية عبر منصات الوزارة

وقالت الدكتورة شذى هاني، منسق برامج الإعاقة والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال استضافتها في برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، إن الحملة الرقمية تنشر فيديوهات توعوية عبر منصات الوزارة، وتختص بأدوات متابعة نمو وتطور وصحة الأطفال، إذ جرى إنتاج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر.

وتهدف حملة «نتابع سوا» إلى تمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات، والحضانات والمدارس، والعاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال، وفق «شذى»: «الأدوات دي تم تطويرها وإعدادها بشكل تشاركي، وتتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية، بالإضافة إلى تمكينها لغير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة المهمة، ودا بيعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية».

حملة «نتابع سوا» تضم فيديوهات توعوية

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي 12 فيديو شارحا عبر منصاتها المختلفة: «المجموعة تحتوي على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، فضلا عن جلسات التوعية المجتمعية، وفيها 12 فيديو شارح لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة».