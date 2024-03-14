ألمانيا تسعى للتخلص من البيروقراطية.. قانون جديد لتقليص الروتين للشركات

وعدت الحكومة الألمانية بتقليص غابة البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد الأربعاء، ووافق مجلس الوزراء على صياغة قانون جديد بعد حملة عامة لتقليص الروتين للشركات والبلديات والمواطنين الألمان، بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله».

تغيرات في النماذج الحكومية

وبموجب التغييرات، لن تكون الفنادق ملزمة بتسجيل المسافرين الألمان، وسيتم استبدال التوقيعات على بعض النماذج الحكومية برسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وسيتم تخفيض الفترة التي يتعين على الشركات الاحتفاظ فيها بوثائق المحاسبة الضريبية من عشر إلى ثماني سنوات، ووفقا لوزارة العدل، فإن هذا يمكن أن يوفر للشركات 625 مليون يورو أي 684 مليون دولار سنويا في «تكاليف المساحة والإيجار والتخزين».

الحد من البيروقراطية

وقال المستشار أولاف شولتس أمس الأربعاء «إن الحد من البيروقراطية هو أحد المهام الرئيسية للحكومة الفيدرالية، وأحد مشاريعنا الرئيسية، وقد اتخذنا خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام اليوم».

يرى الكثيرون أن خطط الحد من البيروقراطية في ألمانيا طال انتظارها، لكن بعض السياسيين يعترفون بأن الخطط الحالية قد لا تكون كافية، وقال وزير العدل ماركو بوشمان، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، إنه إذا كانت هناك «بطولة عالمية في البيروقراطية»، فإن ألمانيا ستفوز بها.

ضرورة التخلص من الأمر

وقال في مقابلة مع محطة ARD العامة الأربعاء: «الأمر يشبه إلى حد ما تراكم دهون البطن على مر السنين. لا يمكنك التخلص منها بين عشية وضحاها بضغطة زر»، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال هابيك «في الوقت نفسه، من الواضح أنه لا يمكننا التوقف هنا من أجل تحقيق انفراج ملحوظ»، فيما قالت رئيسة رابطة صناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن هذه الخطوة أرسلت «الإشارة الصحيحة» لكنها لا تزال «أقل بكثير من التوقعات».

أهمية مشروع القانون

في الوقت قال فولفجانج جروس إنتروب، المدير الإداري لجمعية الصناعة الكيميائية الألمانية، إن مشروع القانون «لا يبدأ حتى في توفير الراحة اللازمة في الأعمال اليومية».