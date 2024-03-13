مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى مطار برلين غدا بسبب إضراب في ألمانيا

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها المتجهتين إلى برلين غدًا، مؤكدة أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إليها من إدارة مطار برلين - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار برلين غدا الخميس، تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS731 بخط سير القاهرة/ برلين، ورقم MS732 بخط سير برلين / القاهرة وذلك يوم الخميس 14 مارس 2024.

مراجعة التذاكر

وطلبت مصر للطيران من المسافرين على تلك الرحلات ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.