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دراما المتحدة

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود إبراهيم سفير دولة التلاوة إلى ألمانيا (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
08:53 م | الإثنين 11 مارس 2024
الشيخ محمود محمد إبراهيم

الشيخ محمود محمد إبراهيم

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود محمد إبراهيم، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا.

نقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم طوال رمضان

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

تردد القناة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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