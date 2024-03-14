أزمة قانون تجنيد الحريديم تتصاعد في إسرائيل.. جالانت يطالب نتنياهو بإقراره خلال أسبوعين

لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية بأن وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، يطالب الحكومة بالتحرك السريع والتوصل إلى مخطط متفق عليه في حد أقصى أسبوعين.

ووعد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحل أزمة قانون تجنيد الحريديم مطالبا وزراء حكومته بتقديم صياغة للخطوط العريضة للتشريع، ووضع جدول زمني للتنفيذ.

نتنياهو يجتمع بعد ظهر اليوم لوضع حد للقانون

ويعقد نتنياهو اجتماعا بعد ظهر اليوم الخميس، مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي في محاولة لإيجاد خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف في أعقاب جلسة أمس المنعقد في الكنيست حول قانون التجنيد بمشاركة غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين والوزير دودي أمسالم ورئيس الائتلاف أوفير كاتس.

ووجه المشاركون خلال المناقشة اتهامات قاسية ضد غالانت لرفضه إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعى البعض أيضًا أنه يروج لنهاية الحكومة وأن ذلك يضر بالمجهود الحربي، فأجاب جالانت «أنا أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب».

جالانت: نتنياهو يجب أن يقود التحرك

وطرح جالانت موقفه من هذه القضية في الأسبوعين الماضيين، قائلا إن نتنياهو يجب أن يقود التحرك ويتوصل إلى اتفاقات مع أحزاب حكومة الطوارئ، مشيرا إلى أنه دون مثل هذا الاتفاق فلن يدعم الخطوط العريضة.

وأوضح جالانت «أن أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولا بالنسبة لي، هذه ليست قضية حزبية إنها قضية أمن وطني».