عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونا بعنوان: «سنترك إسرائيل جميعا.. كبير حاخامات السفارديم يرفض التجنيد الإجباري بالجيش».

وأشار التقرير إلى الانقسام الجديد داخل المجتمع الإسرائيلي فجره كبير حاخامات اليهود ذوي الأصول الشرقية السفارديم يتسحاق يوسيف بعد رفضه خطط حكومة بنيامين نتنياهو بشأن التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ليشمل اليهود المتدينين بالتزامن مع اتساع نطاق الحرب على غزة.

تهديد بسفر جميع أفراد طائفة المتدينين اليهود

ولفت التقرير إلى أن كبير حاخامات السفارديم لم يكتف بانتقاد خطط الحكومة، بل هدد بسفر جميع أفراد طائفة المتدينين اليهود أو الذين يطلق عليهم «الحريديم» إلى الخارج، حال أجبروا على الخدمة العسكرية، تهديد تبقي مسألة تجنيد الحريديم الذين يتم استثناؤهم من الخدمة للتفرغ لدراسة التوراة ملفا شائكا وقنبلة موقوتة بالمجتمع الإسرائيلي.

جدل حول تصريحات كبير الحاخامات

وتابع: «تصريحات كبير الحاخامات أثارت ردود أفعال واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي حيث أكد الوزير في حكومة الحرب بيلي جانتس ضرورة مشاركة الجميع في الخدمة العسكرية خاصة في هذا الوقت الذي وصفه بالعصيب»، مؤكدا أن تلك التصريحات تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي.