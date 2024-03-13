محافظ القليوبية: حصر كميات تراكم مخلفات الهدم بحرم الطريق الدائري

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية لحصر كميات تراكم مخلفات الهدم والتطوير بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي، وذلك بحي غرب شبرا ومدينة قليوب ومنطقه القطاوي ونفق شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء ومدن المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل

وخلال الجولة، وجه المحافظ مسؤولي الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بحصر تلك التراكمات، ووضع خطة لرفع التراكمات والتخلص الآمن منها.

ضبط أي سيارة تحاول إلقاء المخلفات

كما وجه محافظ القليوبية بضبط أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي يتم رفع المخلفات منها، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وناشد محافظ القليوبية، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة، والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات.

واستكمل المحافظ الجولة داخل انفاق المشاة نفق المؤسسة، ونفق ناصر ونفق كليه الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامة الخدمة.