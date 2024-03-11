أحمد الفيشاوي يكشف عن أكبر «عقدة» في حياته.. ما علاقة كوبري 6 أكتوبر؟

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنّ أكبر مصدر للحيرة في حياته هو حلم يتكرر كثيرا في منامه، وهو أنه يجلس بجوار السائق في سيارة ويسقطان من أعلى كوبري 6 أكتوبر، ويستيقظ قبل أن يرتطما بالأرض.

وأضاف الفيشاوي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «ع المسرح»، عبر قناة «الحياة»: «كل ما أكون على كوبري 6 أكتوبر بيبقي عندي العقدة دي وبقول يا رب أمشي».

وتابع الفنان: «أحاول تطوير نفسى دائما، وأستخدم آلاف الأقنعة، مثلا عندما أكون غاضبا ويطلب مني شخص أن يلتقط صورة معي أستجيب له حتى لا أحرجه، وهناك قناع الخشب وأعني بذلك امتناعي عن الكلام عندما كنت أتشاجر مع صديقة لي، في الماضي كنت أنفعل كثيرا، أقصد منذ 3 سنوات عندما كنت متزوجا، كنت عصبيا، لكن الأمر يصل إلى استخدام العنف، ولم أكن سعيدا بهذا الأمر، ولكن الآن أنا حر، ولم أعد أهتم إلا بأبنائي وأصبحت أكثر راحة».