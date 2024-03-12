تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافة أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كشفت الإعلامية هالة الحملاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، إذ يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، أما عن المتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر يشهد الطريق كثافة مرورية.

كثافات مرورية في رمسيس

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى الوصول لغمرة، أما عن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، وعن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما توجد كثافات مرورية من الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، أما عن طريق الكورنيش من المظلات وحتى منطقة وسط البلد فيشهد كثافات مرورية متقطعة.

كثافة أعلى أكتوبر

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند النزلات، أما بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر يشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه للمهندسين يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك، بينما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية نسبية، ولكنها تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، كما تشهد كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة حتى مناطق بولاق وإمبابة، ومحور صفط اللبن يشهد كثافات مرورية تزيد بالاتجاه لجامعة القاهرة.