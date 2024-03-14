موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 على قناة DMC اليوم.. ماذا حدث لـ الفخراني؟

يعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 بطولة يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 حصريًا بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة

قدم الفنان يحيى الفخراني في الحلقة 4 من مسلسل «عتبات البهجة» أحداثًا مثيرة إذ خرج «بهجت» من السجن، بعد اتهامه ببيع خطوط هواتف محمولة دون بيانات، أحد هذه الخطوط استخدم في جريمة قتل وساعده في الخروج من هذه المشكلة «عرفان» الذي يجسّد شخصيته الفنان القدير صلاح عبدالله من خلال التوصل إلى الوكيل الخاص بالاتصالات.

قضية تهرب ضريبي للفنان يحيى الفخراني

وأثناء وجوده في المنزل تفاجأ يحيى الفخراني بمحضر جديد وطلبه في القسم في قضية تهرب ضريبي وهو ما أصابه بصدمة كبيرة وانتهت أحداث الحلقة على ذلك، وننتظر في الحلقة 5 اليوم كيف سينجو من هذه الورطة.

عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC

وتُعرض حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6.15 مساء يوميًا، والإعادة في الساعة 12 ظهرًا و5 فجرا يوميًا.

وتدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصارى (يحيى الفخراني) وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده.