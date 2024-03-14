مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. كيف سيتخطى يحيى الفخراني أزمته الجديدة؟

شهد مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيي الفخراني في الحلقة 4 أحداثًا مثيرة، فقد خرج «بهجت» الذي يجسّد شخصيته يحيى الفخراني من السجن، بعدما اتهم ببيع خطوط هواتف محمولة بلا بيانات، وإحداها تمت من خلاله جريمة قتل، رغم أن المتورط الرئيسي هي «نعنانة» التي تجسّد شخصيتها الفنانة جومانا مراد، وساعده «عرفان» الذي يجسّد شخصيته الفنان القدير صلاح عبدالله من خلال التوصل إلى الوكيل الخاص بالاتصالات.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وخلال حلقة أمس، اشتكى صلاح عبدالله لـ يحيى الفخراني من تصرفات تاجر سوق الجمعة، وطلب من بهجت يرافقه للسوق، لكن بهجت أخبره أنَّه يحتاج إلى أن يستمع لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم مع لبنى التي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة صفاء الطوخي حتى يرتاح قليلا من المشكلات المتلاحقة التي عانى منها مؤخرًا.

وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي أثناء وجوده في المنزل تفاجأ يحيي الفخراني بمحضر جديد وطلبه في القسم في قضية تهرب ضريبي وهو ما أصابه بصدمة كبيرة وانتهت أحداث الحلقة على ذلك.. فكيف يخرج يحيي الفخراني من أزمته؟

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وتُعرض حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيي الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6.15 مساء يوميًا، والإعادة في الساعة 12 ظهرًا و5 فجرا يوميًا.