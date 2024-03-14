لا يزال مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، حديث الساعة بسبب أحداثه المليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، حيث شهدت الحلقة السابقة، مشاهد عديدة بداية من خروج «بهجت» و«نعناعة» من الحبس قبل التورط في قضية جديدة بسبب الضرائب، ما أثار فضول الجمهور لمشاهدة الحلقة الجديدة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024، يبدأ في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024

وخلال الحلقات السابقة حقق يحيى الفخراني نجاحا ملحوظ من خلال أحداث مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ومع كل حلقة تزداد الإثارة، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5، وقضايا يناقشها عتبات البهجة حقق المسلسل صدى واسع بعد عرض الحلقات الأولى له، إذ يتطرق لقضايا حياتية والتعامل مع التكنولوجيا ومشكلة الدروس الخصوصية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.