«الغرف السياحية» تنتهي من تنقية 5 جداول استعدادا لإجراء الانتخابات

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرف السياحية الـ5 التابعة للاتحاد «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - العاديات والسلع السياحية - الغوص والرياضات البحرية»، انتهت من تنقية الجدول العامة لكل غرفة، ويتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضور أعمال الجمعيات العمومية.

اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية

وأضاف الوصيف في بيان صادر عن الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم، أنّ الاتحاد أصدر قرارات خاصة بتشكيل لجان للفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد إلى الاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقا للائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، حيث تختص اللجنة وفقا للقرارات الصادرة بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

الفصل في الاعتراضات خلال 8 أيام من العرض على اللجنة

وأشار إلى أنّ لجان الفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام في الغرف السياحية الخاصة ستبدأ أعمالها بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، في تلقي الاعتراضات، على أن تفصل اللجنة في كل اعتراض خلال 8 أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.