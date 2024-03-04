الغرف السياحية: نأمل تحقيق زيادة في التعاقدات العالمية أكثر من العام الماضي

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يأمل خلال مشاركته في معرض برلين السياحي أكبر المعارض السياحية في العالم في تحقيق تعاقدات سياحية من كافة دول العالم أفضل من التي جرى تحقيقها خلال النسخة السابقة من المعرض، كما يأمل في زيادة أعداد الزوار سواء من وكالات السياحة الأجنبية أو من الجمهور العادي للجناح المصري المشارك بالمعرض.

18 مليون سائح خلال 2024

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«الوطن» إلى أن مصر تستهدف وصول أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام إلى نحو 18 مليون سائح، فضلا عن وصول الإيرادات السياحية إلى أكثر من 18 مليار دولار، موضحًا أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال شهري يناير وفبراير 2024 كانت أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي وهو ما نأمل في تكراره خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.

معرض برلين السياحي

وتابع أن شركات السياحة والفنادق المصرية ستعلن خلال معرض برلين السياحي الذي يبدأ غدا الثلاثاء بألمانيا ويستمر حتى يوم 7 مارس الجاري، زيادة أسعار برامج زيارة مصر بالتعاقدات الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% بالمقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن زيادة أسعار زيارة مصر «طبيعية» في ظل زيادة كافة أسعار البرامج السياحية في مختلف دول العالم.