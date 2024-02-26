«الغرف السياحية»: تشكيل لجان لتنقية الجدول العام تمهيدا لإجراء الانتخابات

أعلن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال اجتماع المجلس المنعقد اليوم، أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اتخذ المجلس قرارًا بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها، بشأن انعقاد عموميات الغرف، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال وصدور القرارات التي نصت عليها اللائحة.

إعداد جدول بالمنشآت التي لها حق المشاركة في الانتخابات

وأضاف «الوصيف» في بيان، أن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف، وإعداد جدول تُدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد، وذلك وفقًا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية، وعرض أسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية، والتصويت أو الترشح للانتخابات.

لجنة للفصل في الاعتراضات

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قرر تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن، عملاً بنص المادة 21 من اللائحة التنفيذية.