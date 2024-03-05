«الغرف السياحية»: الانتهاء من جدول المنشآت المشاركة في الانتخابات 10 مارس

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الاستعدادات الخاصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة تم تشكيل لجنة لتنقية الجداول طبقا للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء اتحاد الغرف السياحية، موضحا أن عمل تلك اللجنة في إعداد جدول خاص تدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في الانتخابات سينتهي يوم 10 مارس الجاري.

5 أيام لاعتراض الشركات على عدم الإدراج

وأضاف «المصري»، خلال المنشور الدوري الذى تم تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجدول سيُعرض بمقر الغرفة بالجيزة، طبقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية، موضحا أن لأي من المنشآت السياحية الحق في الاعتراض على عدم إدراجها خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء وضع الجدول، على أن تقدم تلك الاعتراضات للجنة المشكلة بالاتحاد المصري للغرف السياحية.

سداد اشتراك الغرفة عن عام 2024

وطالب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، كل المنشآت بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2024، وذلك حتى يكون لها الحق في الإدلاء بصوتها في انتخابات الغرفة التي ستقام خلال الفترة المقبلة.