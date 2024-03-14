3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 11 الصادر اليوم الخميس 14 مارس 2024، عدة قرارات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أبرزها إسقاط الجنسبة عن مواطن مصري من محافظة قنا، وقرارات أخرى تخص مشروع المونوريل، والقطار الكهربائي السريع.

إسقاط الجنسية عن مواطن مصري

ووفقا للمنشور في الجريدة الرسمية، قرر رئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن «مصطفى محمد بکري محمد حسین» من مواليد قنا بتاريخ 26-9-1981 ويبلغ من العمر نحو 44 عاما، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

إضافة مونوریل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر لأعمال المنفعة العامة

وجاء القرار الثاني لرئيس مجلس الوزراء اليوم في الجريدة الرسمية، أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021، و1316 لسنة 2022، و455 لسنة 2023 المشار إليها، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوریل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

ونص القرار على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

إضافة الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لأعمال المنفعة العامة

فيما نص القرار الثالث على أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المعدل بالقرارين رقمي 3300 لسنة 2021، و1320 لسنة 2022 المشار إليهما، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين كروت الوصف المرفقة.

ونصت المادة الثانية بالقرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة.

إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية

ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.