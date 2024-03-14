رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي قائد وحدة من غزة بعد اتهامه للسياسيين بإهدار دماء الجنود

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان دولة الاحتلال هرتسي هليفي استدعي قائد الفرقة 98 لمناقشة تصريحاته التي انتقد فيها السياسيين، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي تصريحات نارية، اعترف قائدة الفرقة بأنّ الاحتلال يطأطئ الرأس بسبب الفشل المدوي في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، موضحًا: «لن نتهرب من المسؤولية، نحني رؤوسنا أمام فشلنا المدوي، لكن يجب أن تكونوا جديرين بنا».