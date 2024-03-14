إسرائيل تستعد لإلغاء وزارة الاستخبارات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الاحتلال الإسرائيلي نيتها تحويل تبعية مديرية المخابرات الوطنية من وزارة الاستخبارات إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

سبب إلغاء وزارة المخابرات الإسرائيلية

وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن سيتم تحويل المكتب إلى رئيس الوزراء حيث سيتم إلغاء منصب وزير المخابرات الإسرائيلية وكذلك القوة العاملة والمرافقين.

يأتي هذا بعد دعوة نهاية 2023 من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أعضاء حزب الليكود ومنهم جاليت ديستيل وإيلي دلال لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية في ظل الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم انتقاد الوزارات غير الضرورية لأنهم لم تستقيل وتقدمها أموالها لدعم الجيش الإسرائيلي.

ميزانية وزارة المخابرات

في نوفمبر الماضي، عملت جمليئيل توجيه موازنة من مكتبها قدرها 35 مليون شيكل للعمل على تعزيز قدرات جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» في المجالات التي ترتبط بالحرب ضد الفصائل الفلسطينية وهو نصف ميزانية وزارة المخابرات الإسرائيلية والتي تصل لـ 70 مليون شيكل.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من الجيش الإسرائيلي الذي نفذ عملية السيوف الحديدية ضد الفصائل والشعب الفلسطيني الأعزل وهو الأمر الذي أدى إلى تجويع قطاع غزة وسقوط أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.