30 حالة وفاة وآلاف الإصابات في الهند.. هل يجتاح كورونا العالم مجددًا؟

مع ظن البعض أن جائحة كورونا باتت ذكرى من الماضي، عاد الفيروس ليُطل برأسه من جديد، مخلفًا وراءه موجة من القلق والترقب، ففي الأسابيع الأخيرة، شهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مدعومًا بظهور متحورات جديدة أكثر سرعةً في الانتشار، لكن يبدو أن الهند نالت النصيب الأكبر من الإصابات.. فماذا يحدث في الهند بسبب كورونا في الوقت الحالي؟

كورونا تضرب الهند مجددًا بالآلاف الإصابات وعشرات الوفيات

32 حالة وفاة و2274 إصابة جديدة، سجلتها الهند على مدار 15 يومًا، وذلك بحسب البيان الذي أصدرته وزارة الصحة الهندية، حول مصير الإصابات المتزايدة التي تتعرض لها ولاية إنديانا بالتحديد من المتحور الجديد للفيروس «بيرولا»، في إشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد الإصابات أكبر من ذلك، لكن لم يتم اكتشافه حتى تلك اللحظة، بسبب عدم الاهتمام بالكشف الدوري للوقاية من الوباء الذي يهدد العالم مجددًا.

توفر وزارة الصحة لوحة بيانات في الولاية، من أجل اطلاع الأهالي على آخر المستجدات الخاصة بالوباء الذي سيطر على الهند مجددًا، وذلك من أجل زيادة وعي المواطنين بما يدور حولهم، إلى جانب تفادي انتشار الوباء، الذي يخطف العديد من الأشخاص في جميع الأعمار، إذ يجرى تحديثها يوميًا في نهاية كل أسبوع.

مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وعضو منظمة الحساسية العالمية، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي يدعى «بيرولا»، لايزال قيد الدراسة من أجل معرفة مدى خطورته، وقدرته على الانتشار أو التسبب في الوفيات، بالتأكيد على أن التشريح الدقيق للفيروس أكد أنه يمكن أن يكون سريع الانتشار بالفعل، وينتقل من شخص إلى آخر، أو من دولة إلى أخرى، وذلك حال أصبح جائحة وفقدت الدول السيطرة على إيقاف خطورته، لكن تأثيره لن يكون بنفس قوة سابقيه، باستثناء بعض الحالات، ويتبين ذلك وفقًا للتاريخ المرضي للشخص المصاب.