أسعار العملات في البنوك اليوم الخميس 14-3-2024

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 14ـ3ـ2024 في البنوك، وتراجع بعضها كما حدث مع اليورو والدرهم، وسجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48.35 شراء، 48.49 بيع، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات وفقا للمعلن عبر المنصات الرقمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي 48.4 شراء، 48.5 بيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل سعره في بنك مصر 48.42 شراء، 48.52 بيع، ووصل سعره في بنك الاسكندرية الى 48.4 شراء، 48.5 بيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.89 شراء و12.93 بيع، بينما سجل سعره في البنك الأهلي المصري 12.9 شراء و12.93 بيع، ووصل سعره في بنك مصر 12.9 شراء، 12.94 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.89 شراء و62.09 بيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل سعره 61.84 شراء و62.03 بيع في البنك المركزي المصري، ووصل سعره في بنك مصر 61.91 شراء و62.13 بيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.36 شراء و157.86 بيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل سعره 156.96 شراء و158.05 بيع في البنك الاهلي المصري، ووصل سعره في بنك مصر 157.78 شراء و157.96 بيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم تراجعا ملحوظا في البنوك، حيث وصل سعره إلى 52.87 شراء و53.04 بيع في بنك مصر، بينما وصل سعره إلى 52.88 شراء و53.00 بيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري 52.85 شراء، 53.08 بيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي تراجعا ملحوظا في البنوك اليوم، حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري وبنك مصر إلى 13.20 شراء و13.21 بيع.