أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-3-2024 بمختلف البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار صرف العملات في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.47 جنيه للبيع، و62.33 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 159.03 جنيه للبيع، و158.65 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.29 جنيه للبيع، و 13.26 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 48.85 جنيه للبيع، و 48.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 62.64 جنيه للبيع، و62.19 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 159.19 جنيه للبيع، و 158.15 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.30 جنيه للبيع، و 13.28 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في بنك مصر حوالي 48.87 جنيه للبيع، و48.77 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 62.66 جنيه للبيع، و 62.31 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 159.26 جنيه للبيع، و 158.91 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 13.30 جنيه للبيع، و13.29 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 49.23 جنيه للبيع، و49.13 جنيه للشراء.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 63.13 جنيه للبيع، و62.89 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 160.43 جنيه للبيع، و155.96 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 13.40 جنيه للبيع، و13.37جنيه للشراء.