«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن الدبلوماسية المصرية وعلاقتها بهولندا

أبرزت قناة «إكسترا نيوز» ببرنامج «هذا الصباح» وفقرة أبرز العناوين، تقريرا منشورا بعدد جريدة «الوطن» اليوم الخميس، بعنوان: «السيسي لرئيس وزراء هولندا: إسرائيل تعرقل الحياة بالضفة الغربية وتجعلها مستحيلة في غزة»، والذي استعرضت فيه الجريدة نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع وزيارة المسؤول الهولندي البارز لمصر.

وفي هذا السياق، قال شادي زلطة، كاتب صحفي ومتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، إنَّ زيارة رئيس وزراء هولندا لمصر تعكس الدور المحوري للأخيرة في ملف القضية الفلسطينية بشكل عام ودورها في المنطقة على وجه التحديد، مؤكداً أن مباحثات الأمس بين القاهرة وأمستردام ارتكزت على 3 نقاط؛ التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الهولندية وخاصة بمجال الطاقة المتجددة والخضراء، وملف الهجرة غير الشرعية والجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف زلطة، في حواره بالبرنامج، أن: «مصر تستضيف 9 ملايين ضيف أو لاجىء ويتمتعون بمعاملة مماثلة لـ المواطنين المصريين ليكون لهم كل الامتيازات، وملف الهجرة الشرعية الذي تم مناقشته بين البلدين مرتبط ارتباط وثيق بالأحداث الجارية في المنطقة سواء في قطاع غزة أو البحر الأحمر وكل الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بمصر شرقا وغربا وجنوبا».

وتابع: «التوتر في المنطقة العربية والشرق أوسطية لا ينفصل تماماً عن هذا الملف تحديدا، وكل النقاط المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها أوروبا على مدار السنوات الماضية نتيجة سياسات تمت في المنطقة متعلقة بحالة عدم الاستقرار داخل الدول، ما اضطر مواطنيها للنزوح والهجرة غير الشرعية داخل أوروبا على خلفية تلك الأحداث».