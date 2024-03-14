مذيعة «صباح الخير يا مصر» عن «الحشاشين»: «إخراج عظيم وأداء تمثيلي جبار»

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنها من أشد المعجبين بمسلسل «الحشاشين» الجاري عرضه حاليا ضمن مسلسلات رمضان ومن بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ووصفت الحلقات الثلاث التي تم عرضها على الشاشات من هذه الملحمة التاريخية بأنها «حقيقي ولا أروع.. من إخراج عظيم وأداء تمثيلي جبار من كل طاقم العمل».

«ماهر»: تحية تقدير واحترام لـ «بيتر ميمي» على جهده في «الحشاشين»

وتوجهت «ماهر» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، بتحية شكر وتقدير لمخرج مسلسل «الحشاشين» بيتر ميمي، مُعربة عن امتنانها الكبير لكل القائمين على المسلسل الرائع والمتكامل، والذي عكف فريقه على العمل الجاد عامين للانتهاء من التصوير، «المشاهد اللي بنشوفها والصور اللي بتطلع عمل رائع وجهد يُحترم».

رجوع الفنان أحمد عيد بدور قوي أضافت الكثير للمسلسل

وأوضحت الإعلامية جومانة ماهر «أن رجوع الفنان أحمد عيد بدور قوي أضاف الكثير للمسلسل، ورغم عودته للفن منذ عامين إلا أنه متميز للغاية في دوره بـمسلسل الحشاشين الذي يعتبر العودة الفنية الحقيقية له».