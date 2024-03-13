تفاصيل حركة الصادارات والواردات من البضائع العامة في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، ليصل الإجمالي في الميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة (ALI S) والتي ترفع علم سان كيتس، ويبلغ طولها 144 مترا، وعرضها 21 مترا، القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7066 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادرات من البضائع العامة

وأضافت هيئة ميناء دمياط في بيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 15964 طن تشمل: 1270 طن ملح معبأ و1048 طن علف بنجر و723 طن رمل و3563 طن جبس معبأ و2200 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة .

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة المتنوعة 38347 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49871 طنًا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و815 طنا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وطنطا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 75 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4803 شاحنات.