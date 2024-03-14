القبض على المتهمين بسرقة عملاء ماكينات الصراف الآلي في المنوفية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر فيس بوك، بشأن سرقة شخصين يستقلان توك توك، مبلغا ماليا من أحد الأطفال عقب سحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلي في المنوفية.

وبالفحص تبين ورود بلاغين للأجهزة الأمنية في المنوفية من شخصين أحدهما الوارد بالشكوى المشار إليها، تضررا خلالها من قيام شخصين بمغافلتهما حال ترددهما على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهما أثناء سحب مبالغ مالية، وعقب ذلك يتلقيان رسائل عبر هواتفهما المحمولة تفيد بسحب مبالغ مالية من حساباتهما الشخصية، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنّها عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.