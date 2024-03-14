«التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة بمدرسة مصر للتأمين والتكنولوجيا.. ما الشروط؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم للمعلمين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال تخصص تسويق الخدمات المالية وظيفة أخصائي تطوير تكنولوجي.

شروط التقدم لوظائف مدرسة مصر للتأمين الدولية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم للالتحاق بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:-

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في المجال لا تقل عن 7 سنوات ولا يزيد العمر على 48 عاما.

- أن يكون من أبناء محافظة المنيا او المحافظات المجاورة لا يوجد بدل انتقال.

- التعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن ست سنوات دراسية.

- الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات الأخيرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office).

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يفضل الحصول على دراسات عليا بمجال التخصص أو المجال التربوي.

- يفضل الحصول على دورات تدريبية تربوية/ تخصصية من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكادر تطوير تكنولوجي.

معايير قبول المعلمين

- اجتياز اختبار اساسيات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي اجتياز الاختبارات التخصصية النظرية والعملية.

- اجتياز عرض التدريس المصغر والذي يتم اعداده من قبل المتقدم لمده 15 دقيقة اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز اختبار تخصصي باللغة الإنجليزية للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.

- آخر موعد للتقدم للوظيفة 16 مارس 2024 .