«التعليم» تحدد مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل.. تبدأ 8 مايو
كتب:
أميرة فكري
10:25 ص | الخميس 14 مارس 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي جاءت كالآتي:
- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو.
- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو وتنتهى 6 يونيو.
امتحانات الثانوية العامة
- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو، ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.