«التعليم» تحدد مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل.. تبدأ 8 مايو

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي جاءت كالآتي:

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو وتنتهى 6 يونيو.

امتحانات الثانوية العامة

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو، ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.