«التعليم» تعلن عن مسابقة «القصة القصيرة» لطلاب المرحلة الثانوية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالإعلان عن مسابقة القصة القصيرة بأقلامهم، والموجهة إلى طلاب المرحلة الثانوية لكتابة نصوص باللغة العربية، وذلك بعد دعوة مؤسسة الفكر العربي للمشاركة فيها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، نشرها على مستوى المرحلة الثانوية، وتفاصيل المسابقة المشار إليها كالتالي: الموضوع.. كتابة قصة قصيرة حول موضوع «الموسيقى غذاء الروح وشفاء الجسد»، وتناول أهمية الموسيقى وتأثيرها الإيجابي على فكر الإنسان ودورها في شفاء الأرواح أو الأجساد المنهكة.

وأوضحت وزارة التعليم، أخر مهلة تقديم النصوص هو 31 مايو ضمنا، ولا يقبل أي نص يرد إلى المؤسسة قبل فتح باب الترشح أو بعد إقفاله.

شروط المشاركة في المسابقة

- أن يكون النص باللغة العربية الفصحى.

- أن يتراوح عدد كلمات النص بين 250 كحد أدنى و500 كلمة كحد أقصى، كل نص لا يلتزم بهذا العدد من الكلمات سوف يستبعد.

- أن يكون النص غير منشور سابقا (إلكترونيا وورقيا).

- أن يكون المشارك (طالب - طالبة) في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2023/2024.

- أن لا يكون المشارك (طالب - طالبة) في إحدى الدورات السابقة لهذه المسابقة.

- ملء الاستمارة الخاصة بالمسابقة عبر موقع مشروع عربي 21 مسابقات / مؤسسة الفكر العربي (arabthought.org).

الجوائز

- يمنح كل من الفائزين ال 10 الأوائل مبالغ مالية.

- ستنشر النصوص العشرون الأولى في كتاب يحمل أسماء مؤلفيها.