ضبط 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 20 ألفا و928 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (745) مخالفة السير بدون تراخيص.

(39) دراجة نارية مخالفة.

(12112) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(27) مخالفة موقف عشوائي.

(632) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.