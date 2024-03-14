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دراما المتحدة

ضبط 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الخميس 14 مارس 2024
حركة المرور والمخالفات- صورة أرشيفية

حركة المرور والمخالفات- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 20 ألفا و928 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (745) مخالفة السير بدون تراخيص.

(39) دراجة نارية مخالفة.

(12112) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(27) مخالفة موقف عشوائي.

(632) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.

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بقلم محمد بركات