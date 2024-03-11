الشحات عزازي: شهر رمضان سريع المرور ولا بد من انتهازه في طاعة الله

أكد الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن كل عمل صالح في شهر رمضان يحتاج إلى نية وطريقة ومداومة، منوها إلى أن الشهر سريع المرور، ولا بد من انتهاز كل لحظة في طاعة الله.

اتعب عشان توصل الفردوس الأعلى

وأوضح «عزازي»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لو عاوز تصوم خلاص لا تأكل ولا تشرب، لو عاوز ترتقى وتوصل بالصوم إلى درجة التقوى وهو تقوى الأنبياء، لازم لما تيجى تتعب نفسك اتعب نفسك في حاجة تستاهل، يبقى لازم تتعب وتجاهد عشان توصل الفردوس الأعلى».

وأشار إلى أن رمضان هو شهر الصيام والقيام والإطعام والذكر والصدقات والقرآن والصلاة، وصولا إلى التقوى.