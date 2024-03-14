ضبط 3 أشخاص استدرجوا راغبي التوظيف عبر «فيس بوك» لسرقتهم في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (عاطل - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من (عاطل - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة، وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه تفاجأ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيع لعميليه (سيئ النية - مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة لأحدهما معلومات جنائية)، وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقي المسروقات.