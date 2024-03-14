سؤال غير متوقع من طفل للشيخ علي جمعة في برنامج نور الدين.. ماذا قال؟

لا شك أن فضول الطفل يشارك بشكل أساسي في جزء من رحلة التعلم واكتساب المهارات، فعلى مدار تاريخ الإنسان على الأرض، لا تنتهي محاولات التعلم والمعرفة وفهم طبيعة الكون، وهي الرحلة التي يأخذنا فيها فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامجه نور الدين، ليجيب على أصعب الأسئلة التي تدور في أذهان الطلاب.. فما هي؟

تفاصيل الحلقة الرابعة من برنامج علي جمعة

في الحلقة الرابعة من نور الدين، والقرر عرضها اليوم في تمام الثانية ظهرا عبر فضائية cbc، في الثانية ظهرا، يجيب فضيلة الشيخ علي جمعة على بعض الأسئلة الصعبة والمفاجئة، من طلاب المرحلة الابتدائية، لعل أبرزها «هو ربنا عنده كام سنة ؟، وإزاي أقنع نفسي إن ربنا موجود؟»، وذلك خلال البرنامج الذي انطلق مع بداية شهر رمضان 2024.

مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يرغب في تقديم إجابات تعليمية ومعرفية حول تلك الأسئلة الوجودية التي يعجز الأهالي عن التعامل معها أو إيجاد إجابة واضحة ومبسطة من أجل تسهيل عملية توصيل المعلومة للأطفال، على أن تستهدف تلك الحلقة طلاب المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات حتى 12 عامًا، وعدد الطلاب الحاضرين في الحلقة 69 طالبا.

يشار إلى أن برنامج نور الدين، الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، يهدف إلى مناقشة الأسئلة الدينية كافة، التي تدور في عقول طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ليصلوا إلى إجابات منطقية حول الموضوعات الشائكة التي تشغل أذهانهم.

مواعيد عرض برنامج نور الدين تقديم علي جمعة

القناة الأولى - 1 ظهرًا - الإعادة (3:45 فجرًا)

قناة CBC - في الخامسة والربع مساء - الإعادة (4 فجراً)

قناة ON - الساعة 2 ونصف الظهر

قناة الناس: 9 ونصف مساء.