داعية إسلامي: برنامج «نور الدين» للشيخ علي جمعة ألقى حجرا في المياه الراكدة

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه منذ زمن طويل خاصة في شهر رمضان، انصرف كثير من الشيوخ في برامجهم إلى الاتجاه الوعظي، وهذا حديث جيد، لكننا كنا مفتقدين لهذا النوع من البرامج مثل «نور الدين» للدكتور علي جمعة.

مخاطبة الشرائح المنسية في البرامج الدينية

وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أنّ برنامج «نور الدين» يخاطب الشريحة التي شبه منسية في البرامج الدعوية، التي تعامل باعتبارها أطفالا وبأنها تريد سماع القصص لكن من المهم أن يقتحم أحد كبار العلماء هذه المنطقة للحديث عن المسكوت عنه.

البرنامج ألقى حجرا في المياه الراكدة

ولفت إلى أن برنامج «نور الدين» ألقى حجرا في الماء الراكد بأن الناس لا بد من أن تبدأ في شهر رمضان الاستغلال في برامجها سوق المغفرة والعبادة في عرض هذه السلعة الغالية، وهذا ليس مصطلحا من عنده، مردفا: «النبي قال في الحديث: ألا إن سلعة الله غالية».

وأشار إلى أن توقيت برنامج «نور الدين» جيد جدا، ومن المهم أن يكون الدكتور علي جمعة هو الذي يقتحم هذه المنطقة لما له من دراية علمية كبيرة، وهو الرجل الذي كان على قمة الإفتاء في مصر لسنوات طويلة، لذلك هو مؤهل بما لديه من أدوات العلم لأن يقتحم ويجب عن أسئلة مهمة.