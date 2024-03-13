«نور الدين» بوابة التجديد.. د. علي جمعة يقتحم القضايا الشائكة ويفضح جهل «الإسلام السياسي»

واصل الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برنامجه «نور الدين»، الذى يعد أول برنامج من نوعه يفتح المجال أمام الأطفال للسؤال عما يدور فى أذهانهم، ويجيبهم عن تلك الأسئلة، حيث جاءت أسئلة الأطفال فى ثانى حلقات البرنامج حول حدود الصداقة بين الولد والبنت، وحدود وضوابط تلك العلاقة ومتى تكون محرمة، وهل سيدخل الجنة المسلمون فقط، والاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام.. وهو ما أثار هجوماً من جماعة الإخوان والسلفيين المتشددين.

البرنامج يدخل فى مناطق غير مستكشفة بعمق فى الوعى الدينى والفكرى لمنع الناس من اللجوء إلى مصادر غير موثوقة.. ويتعرض لحملة شرسة من كتائب الإخوان

ويذاع برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حواراً مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين وحول الله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دائماً ما يسألونها لأسرهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، بسبب أسئلة غريبة على رأسها: «فين ربنا، مش بنشوفه ليه؟»، وغيرها من الأمور التى يقف أمامها الآباء دون إجابة، ما جعل البرنامج مُتابعاً من قبَل الأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهماً لما يحاولون معرفته بصورة صحيحة لبناء الوعى واليقين.

اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان الإرهابى شنت حملة شرسة ضد الدكتور على جمعة، خاضوا فى علمه، ووصلوا إلى تكفيره، مدعين أنه جاء بدين جديد، وقال د. على جمعة فى البرنامج إنّ الاحتفال بالكريسماس قد يقصد به الاحتفال بالعام الجديد، أو الاحتفال بميلاد المسيح، عليه السلام، منوهاً بأنّ ميلاد المسيح معجزة والقرآن أقر بهذه المعجزة، وأن السؤال إذا قصد به الاحتفال بالكريسماس بسبب ميلاد المسيح، فنعم يجوز الاحتفال به لأنّه يجوز الاحتفال بالأنبياء، والنبى محمد دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم نجا الله فيه موسى من فرعون، قال النبى: نحن أولى بموسى، فصامه وأمر أصحابه أن يصوموه، وفى السياق نفسه، أجاب «جمعة» عن سؤال أحد الأطفال عندما وجه له قائلاً: «لو كان سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد مماتش كان هيبقى نبى أو رسول؟»، نعم كان هيكون رسول، ولذلك جاء الأجل فى عمر سنة وأيام.

«نبوى»: الإخوان والسلفيون يتعمدون اجتزاء أحاديث الشيخ.. و«تركى»: «جمعة» لديه دراية فقهية واسعة

الدكتور أحمد نبوى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، قال إن الهجوم على «جمعة» ليس بجديد، واعتدنا عليه فى الفترة الأخيرة من قبَل جماعة الإخوان والمتسلفين، الذين يجتزئون كلامه وفيديوهاته، مؤكداً أن الدكتور على جمعة حينما يتكلم يتحدث بالعلوم الشرعية والاجتماعية بما يتناسب مع الدين وأحوال الناس فى معيشتهم، وأضاف لـ«الوطن»: «الشيخ على دخل فى المسكوت عنه وناقش موضوعات لم يقترب منها الكثير من علماء الدين على مر عقود من الزمان، خاصة التى تشغل عقول الأطفال والشباب، كما أن الشيخ على جمعة لديه القدرة على الرد بطريقة تناسب الجميع»، وحول القضايا التى ناقشها عبر برنامجه «نور الدين»، قال: «تحدث حول حدود الصداقة بين الولد والبنت بشرط العفة وأن يكون الأب والأم على علم بذلك، وأن يكون ليس من ورائه غرض، فما قاله ليس مخالفاً لعاداتنا ولا تقاليدنا».

وتابع: «مشكلتنا أن هناك بعض الفئات الموجودة فى المجتمع تريد أن تربط الصداقة بالمفهوم الغربى، ولا بد من تعليم البنت والولد أن هناك تنظيماً لعلاقتنا بالناس، والكلام كان صادماً لبعض الفئات الموجودة، فما قدمه الشيخ على جمعة ربط كل ما يدور بين الرجل والمرأة بالعفاف، وشرح مفهوم العفاف، وهو ليس فيه خلاف، فقد تتعامل البنت مع الولد فى المدرسة أو فى الجامعة أو فى العمل، ولكن بضوابط كما قال الدكتور على جمعة».

فيما أكد الشيخ أحمد تركى، أحد علماء الأزهر الشريف، أن فكرة برنامج «نور الدين»، للشيخ على جمعة، عظيمة، لافتاً إلى أهمية التفاعل بشكل مباشر مع الأطفال والشباب، وأهمية تجديد الخطاب الدينى الوسطى، مضيفاً لـ«الوطن» أن الدكتور على جمعة لديه من العلم والمعرفة ما يؤهله للخوض فى تلك الأمور الشائكة، مشيراً إلى أهمية التطرق إليها فى الوقت الحالى للرد على الأفكار المغلوطة التى تدور فى عقول الأطفال والشباب بالعلم والحكمة والدين، لافتاً إلى أهمية الأسئلة التى تطرق إليها الدكتور على جمعة خلال برنامجه، وأضاف أن الدكتور على جمعة لديه دراية علمية وفقهية وثقافة واسعة فى شتى مجالات: «إذا لم يكن هناك نقاش فى مثل هذه الأمور الشائكة مع أولادنا، فسيلجأ الأبناء إلى الاستماع إليها من جهات أخرى، لذلك فطرحها يقطع الطريق على المزايدين».

الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى، وخطيب بوزارة الأوقاف، أكد أن البرنامج ألقى حجراً فى المياه الراكدة، حتى يشجع غيره خلال البرامج فى شهر رمضان أن يستغل المغفرة والعبادة فى طرح مثل هذه الإشكاليات، مشيداً بتوقيت عرض برنامج «نور الدين»، فى الشهر الكريم، مضيفاً أن الدكتور على جمعة لديه علم يمكنه من اقتحام كل القضايا الشائكة دون خوف، ويجيب عن الأسئلة المهمة، وهو يعرف جيداً كيف يجيب عن هذه الأسئلة وله الدراية الفقهية والعلمية، موضحاً أنه تولى إفتاء مصر لسنوات عديدة وكان على قمة دار الإفتاء المصرية كمُفتٍ للديار المصرية.

وأشاد الداعية الإسلامى الشيخ إبراهيم رضا ببرنامج «نور الدين»، وقال إن البرنامج يدخل فى مناطق غير مستكشفة بعمق فى الوعى الدينى والفكرى، مؤكداً أن الواجب المطلوب هو اقتحام هذه المنطقة المسكوت عنها، وحذر من أن الناس سيضطرون إلى البحث عن مثل هذه القضايا من مصادر أخرى إذا لم تتم مناقشتها بشكل عميق ومفصّل، موضحاً أن استعراض هذه القضايا يعوق المتطرفين والمتشددين، ويمهد الطريق لفهم أعمق وأكثر توازناً للفكر الدينى، مشيراً إلى أن التحدى الذى يواجهه البرنامج هو تصحيح الفهم الخاطئ للمفاهيم الدينية المتجذرة فى المجتمع، مثل تصور الجنة كمكافأة شخصية فقط، وهو مفهوم يعتبره انحيازاً غير مبنى على الوعى الحقيقى بالدين، وأكد أن الإسلام يحمل قيماً جميلة ونقاط قوة يجب تسليط الضوء عليها، ويؤمن بالحوار والعقلانية وتقبل الأديان الأخرى مثل اليهودية والمسيحية، مؤكداً على أهمية التعايش والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.

وبالنسبة لفتاوى التحريم فى مجتمعنا، أوضح الشيخ إبراهيم رضا أنه يجب الالتزام بمبدأ الإباحة الأصلى فى الأمور ما لم يرد نص قاطع يحرمها، وأكد أن القضايا التى يتم تجاهلها ينبغى معالجتها بجدية وتحفظ الحقوق والقيم الدينية، وليس هذا الأمر مقتصراً على الشباب فقط، بل يتعلق بجميع فئات المجتمع. وأثنى على جرأة الدكتور على جمعة فى تقديم هذا البرنامج الذى يتناول القضايا المهمة التى طالما تم تجاهلها، وشدد الشيخ إبراهيم على أن الوصاية فى الأحكام الدينية تأخذ اليوم شكل وصاية عامة لتيارات متعددة فى المجتمع، وهذا يمثل خطراً على الدين ويجب مواجهته.