توضيح مهم من «التعليم» بشأن شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات، تؤكد خلاله عدم صحة ما نشر على أحد الموقع الإلكترونية، بشأن مخالفة الوزارة لقراراها بإلزام المدارس الخاصة والدولية، بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.

شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية

وشددت الوزارة، على أن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (9)، الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخصيص نسبة 5%؜ للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

أصحاب الهمم على رأس أولويات «التعليم»

وأضافت وزارة التعليم، أن شروط التقدم أعلنتها الوزارة عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدة أن الوزارة تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، وتبذل كل الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.