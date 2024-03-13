«التعليم» تزف بشرى للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

زفّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية للصفوف من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، والشهادة الإعدادية.

عدم عقد امتحانات الترم الثاني في هذه الأيام

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، قبل 4 مايو المقبل، لوجود أعياد الأخوة الأقباط، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، استجابة لأولياء الأمور والطلاب المسيحيين بضرورة عدم عقد امتحانات أيام الإجازة.

وشددت وزارة التعليم، على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة، والالتزام بالمواعيد المحددة من الوزارة مراعاة الأعياد والإجازات.

الأعياد الخاصة بالطلاب الأقباط

- يوم الخميس 2 مايو 2024.. خميس العهد.

- يوم الجمعة 3 مايو 2024.. الجمعة العظيمة.

- يوم السبت 4 مايو 2024.. سبت النور ليله العيد.

- يوم الاحد 5 مايو 2024.. عيد القيامة.

- يوم الاثنين 6 مايو 2024.. شم النسيم.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 الدبلومات الفنية والثانوية العامة:-

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الاثنين 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.