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دراما المتحدة

شكري: نشكر إسبانيا على التمسك بقواعد القانون الدولي في التطورات بغزة

كتب:

شريف سليمان
01:39 م | الخميس 14 مارس 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه بحث مع نظيره الإسباني الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، كما جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز، على الهواء: «نتوجه بالشكر للحكومة والشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة».

وتابع: «كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليل آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط، فقد جمعت علاقات تاريخية بين شعوب المنطقة وإسبانيا ونعتز بهذه العلاقات ويزداد اعتزازنا بهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق، وهي جديرة بالاحترام ويجب العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية».

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بقلم شريف سليمان