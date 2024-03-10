مساعد وزير الخارجية الأسبق: ما يحدث في غزة يشبه الحرب العالمية الثانية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قطاع غزة تعرض لدمار غير مسبوق خلال خلال الخمسة أشهر الماضية، لافتًا إلى أن ما يحدث في القطاع تم تشبيهه بالحرب العالمية الثانية، عندما قام الحلفاء بتدمير بعض المدن الألمانية مثل مدينة درزدن التي كان يضرب بها المثل باستخدام الطيران لتدمير مدن بأكملها.

بناء غزة لا يقتصر على المباني فقط

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: « دائمًا ما أقول أن غزة هي درزدن العرب»، لافتًا إلى أنه عند التفكير في إعادة إعمار غزة، لا يقتصر فقط على إعادة بناء المباني، وإنما إعادة الحياة في القطاع، وذلك لوجود إجماع في الصحافة العالمية أن ما يحدث في القطاع خلال هذه الفترة ترك آثارا نفسية رهيبة في قطاع غزة.

عناصر إعادة بناء غزة

وأشار «هريدي» إلى أن إعادة بناء القطاع يرتكز على عدة عناصر، أهمها الوقت، لافتًا إلى أن هناك خبراء يقولون أن إعادة غزة سيستغرق وقتا من الزمان، ثانيها الموارد المالية التي سيتم توفيرها ومصادرها ومتابعة إنفاقها، ولكن يجب أن يكون هناك ضمانات من دولة الاحتلال أن لا تعتدي على القطاع خلال العشر سنوات.