فتح 200 مكتب بريد يومي السبت والجمعة لصرف معاش تكافل وكرامة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت 15، و16 مارس بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فتح مكاتب بريد يومي الجمعة والسبت بالدقهلية للمعاشات

وأشار محافظ الدقهلية إلى توفير مقاعد انتظار ومظلات داخل الفروع وخارجها أيام صرف المعاشات لكبار السن من أجل توفير كافة سبل الراحة لهم، بالتنسيق مع المراكز ومديري هيئة البريد.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف مدير عام البريد بمتابعة أعمال الصرف للمعاشات المقررة خلال يومي الجمعة والسبت من مكاتب البريد بمراكز المحافظة دون أي معوقات، وجاءت المواعيد كالآتي:

- يوم الجمعة، مواعيد العمل من الساعه 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة.

- المكاتب المقرر عملها السبت، من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصر.

عدد مكاتب البريد المتاحة يومي السبت والجمعة بالدقهلية

وقال المحاسب أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية، لـ«الوطن» أنه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة على مستوي المحافظة من إجمالي عدد 312 لصرف المعاشات، إضافة إلى عدد 202 مكتب يوم السبت من إجمالي 312 مكتب.