مشروب رمضاني سحري في حرق الدهون.. لا تتناول أكثر من 3 أكواب

العرقسوس من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، لما له من طعم مميز وفوائد صحية متعددة، لكنه مثل جميع الأشياء، الإفراط في شربه يُسبب بعض المخاطر الصحية التي لا يجب تجاهلها، أوضحتها وزارة الصحة خلال تقرير رسمي لها.

«العرقسوس يعمل على حرق الدهون في الجسم» من أهم الفوائد التي عددتها وزارة الصحة، موضحة أنه في حال شرب العرقسوس لا بد ألا يزيد عدد الأكواب عن 3 فقط على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه في حال زيادة عدد الأكواب سيأتى بنتيجة عكسية وسيعمل على رفع مستوى السكر في الجسم.

تحذير من العرقسوس لمرضى الضغط

وشددت الوزارة على مرضى الكلي والضغط بضرورة الابتعاد عن تناول العرقسوس، إذ يعمل على زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم «العدو الأول» لمرض الكلى، بالإضافة إلى التأثير على عضلة القلب، كما يعمل على ارتفاع ضغط الدم لهم .

الصحة توجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من أصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان ضرورة اتباع كل التعليمات والإرشادات الخاصة بها، والتي يجب التواصل مع الطبيب المشرف على الحالة لهم، لمعرفة المضاعفات الناتجة عن الصيام لهم وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.